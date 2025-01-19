石破稱參院選舉目標是“執政黨議席數過半”

中評社香港1月19日電／共同社報導，日本首相石破茂19日在NHK節目中，就今夏參院選舉的勝負線表示，包括非改選議席在內力爭使執政黨獲得過半數議席。石破稱“我認為執政黨在參院獲得過半數議席是最低目標”。立憲民主黨黨首野田佳彥強調，“改選議席中在野黨比執政黨多，將力爭使執政黨不過半”。他還有意在改選1人區統一推舉在野黨候選人。



預計各黨將圍繞總計125個議席展開爭奪，包括改選124席（選區74席、比例代表50席）和東京選區的1個非改選補選議席。如果自民和公明兩黨總計獲得50個議席，就可維持執政黨過半數的125個議席。



有關被提交內閣不信任決議案，石破解釋稱“將根據在國會審議中被提出怎樣的不信任理由，在合適的時機作出判斷”。他表示“根據《憲法》的主旨，若內閣與眾院意見不一致，應問信於民”，未否認當不信任案通過時解散眾院的可能性。關於與在野黨聯合執政，石破表示“將力爭多個政黨對法案和預算案的支持”，但沒有具體說明。



國民民主黨代理黨首古川元久主張稱，若該黨提出的主張被接受，也可能會贊成2025年度預算案。公明黨黨首齊藤鐵夫就上調“年收入103萬日元（約合人民幣4.8萬元）壁壘”表示，將在例行國會期間進行協商，也可能修改2025年度預算案。關於可選擇的夫婦別姓制度，齊藤表示將在彙總執政黨方案後與在野黨展開討論。