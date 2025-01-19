關注無人機：城大與南京理工大學合作研發

中評社北京1月19日電／据香港文匯報报道，香港特區政府近年致力發展低空經濟，開拓無人機於城市中的不同應用。香港城市大學南京理工大學合作研發一項新式可編程潛望鏡技術，即使有摩天大樓遮擋亦能準確測出無人機的位置，大幅提升無人機在市區使用的安全性。這款潛望鏡可掃描出在視線範圍以外運作的無人機，有助降低由無人機引致的碰撞、侵犯私隱以至安全威脅等風險。



研究題為“守護城市上空：利用創新可編程超構表面潛望鏡偵測無人機”，論文通訊作者之一、城大電機工程學系講座教授郭永新表示，團隊研發的可編程超構表面潛望鏡是一項突破性創新，為在繁忙都市中安全使用無人機帶來重大進展。這款新型潛望鏡的最大特點在於其低成本且超薄的超構表面。該表面能夠調節周圍光波的振幅、相位及偏振，從而更準確地找出被遮擋的無人機位置。這種新技術對於電磁波入射角度的敏感度大幅降低，為設計能實際運用的超構表面輔助的雷達系統開闢出道路。



一直以來，有關超構表面雷達偵測的研究大多停留在理論層面，想要實踐的難關在於現有超構表面的回應靈敏度過高。研究團隊採用基於全諧振結構的超構表面單元，研製出能夠克服回應敏感度問題的先進超構表面，從而成功消除其在目標方向估算上的誤差。



可編程超構表面的生產成本相對較低而且易於配置，更可與傳統雷達系統結合使用以擴充效能，不論以多片超構表面搭配單一主動雷達、抑或以單一片超構表面搭配多個主動雷達，皆有助擴大偵測的覆蓋範圍。上述研究結果已於國際期刊《自然通訊》上發表，論文第一作者為南京理工大學教授褚慧，通訊作者為郭永新和南京理工大學副教授李鵬。