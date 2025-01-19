猶太力量黨退出以色列執政聯盟

中評社北京1月19日電／據新華網報導，據以色列媒體19日報導，以色列國家安全部部長伊塔馬爾·本－格維爾宣布，其領導的猶太力量黨退出總理內塔尼亞胡領導的聯合政府。



極右翼政黨猶太力量黨在以色列聯合政府中占有6個席位，退出後內塔尼亞胡領導的執政聯盟仍在議會120個席位中占微弱多數。



自2023年10月7日新一輪巴以衝突爆發以來，本－格維爾多次威脅如果以色列與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）達成停火協議，他領導的猶太力量黨將退出執政聯盟。