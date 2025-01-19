【
大
中
小
】 【
打 印
】
猶太力量黨退出以色列執政聯盟
http://www.CRNTT.com
2025-01-19 18:41:39
中評社北京1月19日電／據新華網報導，據以色列媒體19日報導，以色列國家安全部部長伊塔馬爾·本－格維爾宣布，其領導的猶太力量黨退出總理內塔尼亞胡領導的聯合政府。
極右翼政黨猶太力量黨在以色列聯合政府中占有6個席位，退出後內塔尼亞胡領導的執政聯盟仍在議會120個席位中占微弱多數。
自2023年10月7日新一輪巴以衝突爆發以來，本－格維爾多次威脅如果以色列與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）達成停火協議，他領導的猶太力量黨將退出執政聯盟。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
以軍繼續在加沙地帶開展軍事行動
(2025-01-19 16:45:38)
以軍說襲擊了加沙地帶的多個目標
(2025-01-19 16:45:12)
以色列國家安全部部長本－格維爾辭職
(2025-01-19 16:42:01)
以色列軍方發言人：以軍將繼續作戰
(2025-01-19 15:25:48)
以軍稱又攔截一枚從也門發射的導彈
(2025-01-19 14:27:08)
以色列政府批准加沙停火協議為“臨時措施”
(2025-01-19 09:59:30)
以色列總理：批准的加沙停火協議為臨時措施
(2025-01-19 09:54:05)
埃及：以將釋放1890名巴勒斯坦被扣押人員
(2025-01-19 09:30:44)
法新社盤點加沙戰爭十大關鍵時刻
(2025-01-19 06:10:21)
以色列將按停火換俘協議釋放737人
(2025-01-19 06:05:45)