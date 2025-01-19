社協調查：六成受訪者指簡朴房下限標準太低

中評社北京1月19日電／大公文匯全媒體報導，社區組織協會今日（19日）發表基層租客對劣質劏房及簡朴房政策諮詢意見調查報告。報告顯示，六成受訪者認為政府提出的簡朴房面積不少於8平方米的標準仍然太低，約67%受訪者擔心居住空間不足，影響子女成長，建議政府管制簡朴房租金，面積應跟隨公屋，採取人均面積計算等。



“簡朴房”規管制度諮詢期到2月10日，社區組織協會去年12月至本月期間，透過網上和實體問卷，訪問211戶租住劏房、板間房和床位房的租客。結果發現，衹有一成受訪者認為現時的居住環境符合“簡朴房”標準，六成受訪者認為簡朴房不可少於8平方米的標準過低。超過三成受訪者認為，業主會藉此調高租金和費用，超過四成受訪者以“10分”滿分來形容租金壓力。



調查亦發現，部分劣質單位符合“簡朴房”的標準尺寸，但可能由於家庭成員多，實際人均居住面積很低。社協提出建議，包括“簡朴房”居住環境最低標準應該效法公屋採取人均居住面積概念、擴闊劏房定義及規管對象、立法訂立起始租金、安置政策，並及早登記及有社會服務支援隊跟進安置等。



社協副主任施麗珊稱，部分租戶認為過渡性房屋或簡約公屋有居住期限，擔心租約期滿後，又重回床位或簡朴房，亦有租戶不符合申請資格，促請政府清晰說明安置計劃，並向租戶提供支援。