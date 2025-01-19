國際獅子總會主辦　海洋公園舉行愛心慈善跑

中評社北京1月19日電／據香港文匯報報導，香港年度盛事，國際獅子總會中國港澳303區主辦，包玉星基金冠名贊助“獅子會2025愛心慈善跑”，於1月19日早上假香港海洋公園舉行。獅子會自2017年起舉辦慈善跑活動，旨在鼓勵運動，傷健大眾能夠一家人共同參予活動，關注自己及身邊人的身心健康，及享受跑步帶來的健康生活，今屆有十多位傷健跑手參加，包括極地同行及視障跑手等。



踏入2025年就有約1300位獅子會會友及善長一齊跑步行大運，今年大會更加入熱爆全城的熊貓元素，完成慈善跑可獲贈熊貓形狀的完成獎牌及完賽後贈送熊貓閃咭留念。現場看到，各位跑友在完成賽事後都十分愉悅，對於活動感覺滿意。



秉承“用愛留下我們服務印記”理念做社會服務



國際獅子總會中國港澳303區總監沈顏表示愛心慈善跑已連續舉行第六屆，一直秉承“We Serve We Love We Run”宗旨，鼓勵獅友及市民大眾多做運動，增強態魄擁抱健康生活。沈顏強調今年的慈善跑最主要是幾點，“第一，我們邀請到的大使都是過去慈善跑的參與者，亦是各項賽事的紀錄保持者；第二，要非常感激包玉星基金的多年支持，能夠讓我們的活動順利舉辦下去，即使是在疫情期間，也一直給我們提供幫助，這樣的舉動讓我們充滿正能量。”他繼而提到，第三便是希望能夠透過活動走向市民，走向大家，“我們成立長跑獅子會，我們見證了跑步冠軍成為了活動大使，並且未來會成立一些跑山的學生賽事，也是為了將大家的力量凝聚起來。”他最後說。

