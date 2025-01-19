中評社北京1月19日電／網評：世界變局下香港需加速融入國家發展

來源：大公報 作者：周八駿



筆者反復論述，世界百年未有之大變局的第一層涵義是，16世紀至20世紀西方主導、世界重心在西方（歐洲、北美以及明治維新後“脫亞入歐”的日本）的大格局。進入21世紀呈現巨變，世界重心向東方（亞洲）轉移，人類邁向命運共同體。其間，叠加史無前例的氣候變化和生物多樣性危機，交織人工智能突飛猛進，構成人類有史以來最為宏偉、最為複雜、最為艱難的轉變。



對16世紀至20世紀500年歷史做總結，不僅翻動這500年間各國各地的恩怨，而且涉及更長遠歷史。例如，俄羅斯總統普京關於俄烏衝突就一再闡述俄羅斯的國家形成和俄烏兩國關係歷史演變。



千百年歷史與21世紀現實交織，是世界百年未有之大變局的特徵之一。以如斯判斷來觀照最近國際上若干事件，就容易理解。



路透社1月9日報導稱，針對美國候任總統特朗普提議將墨西哥灣改名為“美國灣”，墨西哥總統辛鮑姆1月8日回擊說，不妨將包括美國在內的北美重新命名為“墨西哥美洲”。



在當天新聞發布會上，辛鮑姆站在一張來自1607年殖民時期用於描繪北美的舊地圖前，給現場人士上了一堂歷史課。她介紹，北美在歷史上曾經被標記為“墨西哥美洲”。辛鮑姆說，“墨西哥灣這個名稱顯然為聯合國所承認”，她邊說邊指向舊地圖上的北美，“不過接下來，為什麼我們不叫它‘墨西哥美洲’呢？”



報導稱，辛鮑姆表示，將北美重新命名為“墨西哥美洲”是“開玩笑”。然而，這是嚴肅的“玩笑”。當天，在同一個記者會上，墨西哥前文化部長何塞.阿方索.蘇亞雷斯.德爾雷亞爾介紹說，“事實上，‘墨西哥美洲’這一名稱從17世紀起就被用來指代（美洲）大陸的北部地方。”蘇亞雷斯.德爾雷亞爾強調，墨西哥灣這一名稱在國際上受到廣泛認可，並且，作為海上航行參考使用了數百年之久。



無獨有偶，1月6日，法國總統馬克龍在法國駐外大使會議上，批評一些非洲領導人“不懂感恩”，沒有感謝法國在薩赫勒地區幫助打擊恐怖組織。2014年，法國在薩赫勒地區啟動“新月形沙丘”反恐軍事行動，以“反恐”為名向布基納法索、乍得、馬里、毛里塔尼亞和尼日爾派遣了數千名軍人。



馬克龍的言論，隨即招致非洲一些國家領導人反駁。1月7日，乍得總統穆罕默德.代比斥責馬克龍的言論是對非洲和非洲人民的“蔑視”。乍得外交部長批評稱，法國領導人“必須學會尊重非洲人民”。



同日，塞內加爾總理奧斯曼.鬆科在社交媒體發文，嘲諷法國沒有能力和合法性來確保非洲的安全和主權，相反，在破壞非洲國家穩定上頗有作為。鬆科稱：“二戰時若是沒有非洲相助，法國現在可能還是德國。”



馬克龍依舊懷抱西方優越論。他不明白，世界百年未有之大變局的第一層涵義是，對16世紀至20世紀人類重心在西方，亦即西方文明主導人類之否定。其中，一方面具體表現便是，前殖民地國家清算西方殖民主義。近年來，多個非洲國家向包括法國在內的多個西方國家駐軍下達了“逐客令”。西非國家科特迪瓦和塞內加爾的總統分別在2025年新年致辭時提出，要求法國從該國撤軍。這是一股不可抗拒的時代潮流。“全球南方”訴求之一，就是消除殖民主義、帝國主義殘餘，真正當家作主。



世界百年未有之大變局是，三個時間維度（500年、二次大戰以來、20世紀“冷戰”結束以來）人類社會制度和世界格局的巨變，叠加氣候變化、生物多樣性危機威脅人類在地球上的生存，叠加人工智能帶給人類以空前機遇和挑戰，又呈現人類千百年歷史與21世紀現實交織。這一切，已使我們經受“風高浪急”，正在向我們撲來“驚濤駭浪”。認清這一切，香港特區必須自覺加快完成自身再定位，積極融入國家發展大局，加快融入粵港澳大灣區。