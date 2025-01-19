中評社北京1月19日電／網評：以創科推動灣區建造與房地產業發展

來源：大公報 作者：水志偉、蕭逸駒、何文懿





粵港澳大灣區的發展規劃是國家層面的重大戰略。早前，團結香港基金與大新銀行聯合發布了《大灣區行業發展指數2024》。該指數綜合評估了金融服務、創新科技、貿易物流、製造業、建造與房地產，以及文化、體育及旅遊業這六大重點行業的表現。指數通過分析超過130個指標及逾3000家企業的問卷結果，結合定量及定性分析方法，深入剖析了大灣區的發展現狀以及各城市的獨特定位和潛力。



在建造與房地產業方面，指數不僅考量商鋪、辦公室及住宅市場的表現，還深入分析行業人才、宏觀環境、經濟貢獻及政策支持等指標。2024年，該行業的指數按年下降2.9%，是唯一錄得跌幅的行業。儘管如此，指數顯示政策放寬有助穩定市場情緒，而問卷調查結果顯示綠色建築和房地產科技有望為行業帶來新的增長動力。



自2024年初以來，大灣區城市進一步放寬房地產市場調控政策。其中，香港於2月份率先全面“撤辣”；廣州、深圳等其他大灣區城市，則在5月、9月和10月實施了三輪較大規模的政策放寬。目前，除深圳仍保留部分購房限制、利率下限，以及二手房首付比例未下調至15%外，其他大灣區內地城市已統一調整了政策幅度。



隨著政策放寬及宏觀因素的改變，市場交投在2024年顯著提升。土地註冊處資料顯示，截至2024年11月，香港的一手及二手住宅物業買賣合約數字按年增長近31%，已超過2023年全年的住宅物業買賣合約總量。而在10月，香港部分樓盤開盤即售罄，如啟德及長沙灣等的新盤；儘管深圳的調控政策相對其他城市嚴謹，該市的新住宅銷售亦創35個月新高。

