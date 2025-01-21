大陸學者：台華語文教育陷認同困境

“台灣華語文學習中心”在全球據點（來源：網頁截圖） 中評社北京1月21日電（作者 林曉、旖旎）台當局近年來大力推動“華語文教育”，在全球範圍內建立了大量的“台灣華語文學習中心”。表面上，這些中心是台灣在國際間推廣中華文化的窗口，但實際上，其策略背後隱藏著“文化台獨”的政治意圖。台當局通過這種方式，在語言上與中國大陸形成區隔，更試圖通過語言教育重塑與建構“台灣文化主體性”。在此過程中，“正體字”“多元文化”和“自由民主”等元素被巧妙包裝，作為建構與大陸文化截然不同的文化敘事工具，進一步強化台灣的政治和文化身份。然而，儘管台當局不斷強化與大陸文化的區隔，這種“文化台獨”的做法，仍暴露出深層次的文化認同困境。



在台灣的華語文教育體系中，“正體字”（繁體字）占據了至關重要的地位。作為漢字的傳統書寫形式，“正體字”承載了數千年的中華文化。儘管如此，“正體字”在台灣的華語文教育中卻被逐步建構為“台灣文化”的重要標識。這一轉變並非單純的文化傳承，而是通過強調與大陸簡體字的差異，進一步加深了“台灣文化”與大陸文化的區別。



大陸推行簡體字的初衷，是為降低文盲率、簡化書寫並促進文化普及。自1950年代起，簡體字的推廣不僅讓更多大陸民眾能夠迅速掌握漢字，符合現代化建設的需求，也推動了教育、文化傳播和社會流動。簡體字的普及使得更多民眾有機會參與社會經濟活動，提升了教育水平，增加了社會參與機會。此外，簡體字在漢語教學中的便利性是不言而喻的，現在台灣編寫的華語文教材有時也不得不採用在“正體字”旁加注簡體字，或將課文的簡體字版本列為附錄等方式來回應學習者的需求（如《來！學華語》）。但台灣當局在宣傳中卻將簡體字塑造成“文化壓制”和“文化破壞”的象徵。這種批評反映出台灣通過正體字來強化中華文化“正統性”的政治目的，彰顯其文化獨立性。

