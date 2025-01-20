快評：中美要保持長久友好　應共遏“台獨”

中評社快評/中國國家主席習近平1月17日晚應約與美國當選總統特朗普通電話時表示，中美兩國間擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，可以成為夥伴和朋友，相互成就，共同繁榮；中美之間要尊重彼此核心利益和重大關切，找到妥善解決問題的辦法；台灣問題事關中國國家主權和領土完整，希望美方務必慎重處理。特朗普除了感謝習近平主席的祝賀及表示很珍視同習主席的偉大關係之外，希望美中繼續保持對話溝通，稱美中是當今世界最重要國家，應保持長久友好，共同維護世界和平。



顯然，習近平和特朗普都認為中美關係很重要、雙方有廣泛的共同利益和合作空間，希望兩國保持長久友好關係；但中美兩國國情不同，分歧在所難免，因此兩國應建立戰略溝通渠道，就共同關心的重大問題保持經常性聯繫。



台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題，台灣“台獨”分裂勢力的“倚美謀獨”和美國一些政治勢力對“台獨”分裂勢力的縱容和支持，是中美關係中的重要風險因素。美國對於事涉中國核心利益和核心關切的台灣問題，應有清楚的理解和充分的尊重。



有評論分析說，為謀求中美關係的穩定和發展，中美應共管台灣。這是不準確的表述，台灣問題是中國的內政問題，不容外力干預，不存在共管台灣的問題，但有共遏“台獨”的必要。

