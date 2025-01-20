兩部門：進一步發揮政策穩定資本市場作用

中評社北京1月20日電／據新華社報導，記者1月19日從中國人民銀行網站獲悉，中國人民銀行、中國證監會近日聯合召開股票回購增持再貸款座談會，進一步發揮政策工具穩定資本市場作用。



據悉，股票回購和增持是國際通用的上市公司市值管理方法。為配合做好上市公司市值管理，2024年10月，中國人民銀行遵循市場化、法治化原則，會同中國證監會、金融監管總局創設了股票回購增持再貸款政策工具，並結合市場關切不斷優化政策工具，降低自有資金比例要求至10%，延長貸款最長期限至3年，鼓勵銀行發放信用貸款，便利銀行和企業開展貸款業務，充分滿足上市公司市值管理的融資需求。



金融機構表示，股票回購增持貸款產品受到上市公司和主要股東廣泛歡迎。2024年全年，上市公司披露回購增持計劃近3000億元。政策工具實施以來，已有超300家上市公司發布使用銀行貸款回購增持公告，市值百億以上公司占比超四成，政策工具的帶動效應逐步顯現，對維護資本市場穩定運行、提振市場信心發揮了重要作用。



金融機構認為，主動開展市值管理的上市公司是經營效益較好、管理層對自身業務發展有充分信心的優質企業，股票回購增持貸款有望成為新的業務增長點，下一步將充分發揮客戶和網點優勢，持續完善對上市公司和主要股東的綜合性金融服務，實現銀行與企業共同發展。