重慶“一表通”改革為基層幹部減負見聞

中山路街道基層治理指揮中心。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月20日電／據新華社報導，臨近春節，記者在重慶市永川區走訪發現，隨著“一表通”改革有效減輕了“指尖”上的負擔，基層幹部走村入戶明顯增多，和群眾更近了。



“李姐，最近身體還好吧？有啥困難嗎？”一大早，中山路街道辦事處幹部羅倩來到孫家口村看望脫貧戶李健。



李健的丈夫因病去世，兩個女兒在讀大學。“政府解決了孩子學費問題，還免費送我雞苗、鵝苗搞養殖。我有時感到孤單，這一兩年幹部來看我的次數更多了，陪我‘擺龍門陣’，很感謝他們。”51歲的李健對記者說。



看望完李健後，羅倩又來到村里一處院落，給村民們宣講鬆材線蟲病防控知識。“曉得了，曉得了！”村民們見到羅倩就像見到老熟人，聽得很認真，很快一個上午就過去了。



深入基層是羅倩現在的工作常態，但在前兩年，她卻被各種報表所困擾。



“我在街道負責農村工作，要對接農業、水利等多個部門，以前每年處理年報、月報、周報等各種報表200多張。因為報表太多，我超過三分之二的工作時間是在辦公室收集數據、填送報表。不少幹部和我一樣，曾因填送各種報表耗費大量時間精力。”羅倩說。



她告訴記者，此前因部門之間缺少統籌，很多報表是重復的。有的臨時性報表要得急，相關部門在群里發通知，上午發下午就要。有的部門還要求報紙質件，需要簽字蓋章，十分繁瑣。



中山路街道是永川區人口最多的街道，常住人口42萬多人。街道辦事處黨工委書記劉佳介紹，以前街道月均處理報表110多張，280多名街道、村（社區）幹部中約有80人負責報表工作，平均處理單張報表時間為2小時，成為基層幹部很大的負擔。