兩岸春聯年畫漫畫展於台北開展

1月18日，參觀者在台北“江山如此多嬌”藝術館觀看展出的春聯。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月20日電／據新華網報導，“2025‘年’在一起兩岸春聯年畫漫畫展”18日在台北“江山如此多嬌”藝術館開幕，共展出50位台灣藝術家、10位大陸藝術家的150餘幅作品。



其中，既有兩岸藝術家撰寫的春聯，還有台灣中華漫畫家協會藝術家以生肖“蛇”為主題專門創作的漫畫，更有主辦方精選的明清時期傳統年畫。



主辦方表示，展覽緊扣“‘年’在一起慶新春”主題，把兩岸藝術家、春聯漫畫年畫、傳統與現代都“粘”在一起交相輝映，成為一次別具一格的中國年文化大展示。



今年春節是“春節——中國人慶祝傳統新年的社會實踐”列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄後的第一個春節，對“蛇年”的祝願、對兩岸和平發展的期冀成為藝術家們創作的一個共同主題。



“龍騰豐稔歲 蛇舞吉慶年”“小龍納百福 新歲展鴻圖”“中華四海迎新歲 大漢千秋福壽春”“炎黃子孫不忘本 兩岸兄弟一家親”……兩岸書法家寫就的春聯充分表達了對兩岸同胞共創榮耀的深切期待。



台灣中華文創發展促進會理事長王正典致辭時說，春聯有著悠久的歷史，為了弘揚中華傳統文化習俗，去年在台北舉辦了首屆兩岸藝術家春聯展，取得圓滿成功。希望這一展覽越辦越好，讓中華傳統文化和民族傳統習俗繼續發揚光大。