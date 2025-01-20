尹錫悅19日正式進入拘留所

資料圖：尹錫悅（圖片來源：新華社） 中評社北京1月20日電／據新華社報導，19日，韓國被拘留總統尹錫悅完成拍攝嫌疑人照片等相關手續後，成為韓國憲政史上首位以現任總統身份正式進入拘留所羈押的總統。



韓國首爾西部地方法院19日凌晨批准對尹錫悅的拘留令。據韓國媒體報導，尹錫悅已離開首爾拘留所嫌疑人休息室，被羈押在首爾拘留所收容樓中。與被捕時不同的是，作為嫌疑人身份的尹錫悅需辦理各項入所手續，包括將私服換成囚服並手持收容號碼牌拍攝嫌疑人照片、確認個人信息、接受細致身體檢查、錄入指紋等。在完成各項手續後，他已正式進入拘留所羈押。



據悉，羈押尹錫悅的獨居室面積約10平方米，比在逮捕期間停留的休息室空間狹小。獨居室衹有床墊和電視等物品。



因為尹錫悅尚未定罪，所以會給予部分總統警衛待遇。尹錫悅被拘留期間，如果需要到相關調查機關到案接受調查，將由法務部護送車移送，同時出動警衛處車輛和人員進行護衛。



另外，韓國“共同調查本部”19日表示，高級公職人員犯罪調查處（公調處）已向首爾拘留所遞交了“關於禁止嫌疑人會見等的決定書”，禁止嫌疑人尹錫悅會見除律師外的任何人。公調處相關人士表示：“因為擔心毀滅證據，所以採取了切斷措施。”



按照韓國法律，拘留令申請獲批後，羈押期最長20天。據韓國媒體分析，由於公調處沒有起訴權，預計案件將在10天後移交檢察機關繼續對尹錫悅展開調查並在調查結束後起訴。