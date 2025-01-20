中評社北京1月20日電／網評：為基層減負出更多實招



來源：光明網 作者：燕連福（西安交通大學馬克思主義學院院長、陝西省社科聯特聘研究員）



基層是黨和政府聯繫群眾、服務群眾的“最後一公里”。把基層幹部幹事創業的手腳從形式主義、官僚主義的束縛中解脫出來，才能讓他們輕裝上陣，提升工作效能，更好為人民服務。



黨的二十屆三中全會明確提出“健全為基層減負長效機制”。2024年8月，中辦、國辦印發《整治形式主義為基層減負若干規定》，對深化拓展基層減負工作作出制度性安排。新征程上，應打好整治形式主義的攻堅戰、持久戰，切實減輕基層不必要的工作負擔，讓更多減負成果惠及基層幹部和人民群眾，為全面深化改革和推進中國式現代化提供堅實支撐。



釐清權責鏈條，破解基層治理中的“小馬拉重車”難題。基層是國家治理的“神經末梢”，既要汲取養分，也需輸送力量。基層治理若不理順權責，猶如“小馬拉重車”，雖竭盡全力，仍步履維艱。破解此困局，應以制度為錨，釐清權責邊界，讓基層治理從負重前行轉向輕裝上陣。



明確基層職責邊界，要“疏枝剪葉”，釐清不同層級、部門、崗位之間的職責邊界，建立健全責任清單，科學規範“屬地管理”，讓基層幹部心中有數、手中有法、肩上有責。明確基層“挑哪副擔、幹哪些活、扛什麼責”，方能避免權責失衡、責能錯位的“剪不斷、理還亂”，真正實現責權對等、運轉順暢。確保基層能履責，還要“引泉入田”，推動資源、服務、管理向基層下沉，打通保障基層運轉的關鍵節點，讓基層幹部有能力挑重擔，有信心解難題。通過完善機制，激勵幹部增強擔當精神，在履職盡責中體現價值、展現作為。



精簡流程機制，根治事務處理中的“文山會海”。基層幹部應是服務群眾的“行者”、落實政策的實幹者。精簡流程、規範機制，既是為基層減負的當務之急，也是提升基層治理效能的必然路徑。



清理“文山會海”，應嚴控文件數量，提升文件質量；開會要少而短，務求實效，避免低效空耗。避免形式主義，重在抓實效，糾正“跟風值班”“攀比加班”等形式主義傾向，讓基層幹部將更多時間和精力投入真抓實幹中。



推動數智減負，精簡各類繁雜重復的台賬報表。當前，信息化手段正逐漸成為提升治理效能的關鍵杠杆，但在推進過程中，各類繁雜重復的台賬報表依舊如高山一般，壓得一些基層幹部喘不過氣來，繁雜的報表和材料使他們疲於應付，無法騰出精力專注幹事創業。要破解這一困局，須精準發力，推動數智減負，優化數字化治理。



數智減負的關鍵不僅在於精簡材料報表，更要構建以系統集成、協同高效、共建共享為核心的智慧治理平台，讓數據成為“流動的水”，流向最需要的地方，匯聚成“助力的泉”。同時，以“減”“簡”為目標，精簡冗餘環節、簡化煩瑣流程，推進機關效能建設，優化工作機制。建好用好智慧治理平台，強化聯合指揮和各方協同，切實提高執行力。



優化考核體系，摒棄評價機制中的“煩瑣哲學”。實踐中，一些部門過度依賴考核，且考核事項眾多，指標層層嵌套，既缺乏科學性，又增添了不必要的複雜度，失去了該有的評價和引導功能。要破解這一困局，必須從根本上優化考核體系，摒棄“煩瑣哲學”，讓考核真正為提升工作質量服務。



精簡考核事項需要“擠水分”。有效控制各級開展監督檢查的總量和頻次，減少重復檢查，同類事項可以合併的要合併進行，去掉多餘的部分，只留下最重要、最有效的內容。考核方式也可更加科學靈活，堅持實事求是，避免“一刀切”。同時，可以嘗試優化分類考核，依據實際情況調整指標，使考核既精準又務實，激發基層幹部的工作積極性和創造性，助力基層治理髮揮更大功效。