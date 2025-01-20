中評社北京1月20日電／網評：創新數字技術運用，滿足群眾文化需求



來源：光明網 作者：張彩雲（中國社會科學院經濟研究所副研究員）



近期，工業和信息化部等部門加快政策部署，深入推進數實融合、發展壯大數據產業，激發數字經濟發展動力。有研究預測，到2030年，我國數字經濟規模將超過80萬億元。在數字化浪潮中，依托數字技術所形成的文化新業態正是數字經濟領域新的增長點之一。



與傳統技術相比，數字技術憑借多元化的表現形式能更好營造“置身其中”的互動式體驗，拉近大眾與文化之間的距離。前不久，中央廣電總台推出首場AIGC（人工智能生成內容）大型晚會“AI奇妙夜”，採用AI技術成功打造了星際等場景，讓觀眾仿佛身處星空之中，沉浸式體驗宇宙的浩瀚。貴州長征文化數字藝術館推出的沉浸式演藝《紅飄帶》，集合了AI虛擬交互、全息影像、全維度機械運動、虛擬現實技術、三維聲場等最新技術，精彩還原紅軍長征歷程，帶領觀眾重返歷史場景，讓紅色歷史從平面走向立體。數字技術充分發揮自身特點及優勢，讓人們得以更真實地感受自然的廣闊與歷史的深沉，依托其生長的文化創意拓展了文化產業內容，加速推動文化產業數字化。



讓文化作品得到長久保存，是文化創作者的夢想，而低價且快速獲取文化作品則是消費者的需求，數字技術的應用為更好對接文化消費供需提供了新的可能。近年來，文化傳承保護方面的數字化實踐比比皆是。例如，“數字圓明園”項目通過數字采集、數字存檔，完成了圓明園1：1數字模擬搭建，以數字化的方式實現了“復活”文化遺址的夢想。數字技術還幫助觀眾高性價比體驗文化作品。“發現敦煌——敦煌藝術情景式特展”無疑是一次成功的嘗試。這場由觸摸互動、3D全息投影和光影科技打造的展覽，生動呈現了敦煌壁畫藝術，一展敦煌壁畫的千年風采。這些數字藝術品不僅傳遞了文化創作者的思想，也為文化消費者提供了更豐富和優質的選擇，讓文化創作者和消費者完成“穿越式”互動，讓人們更深刻地體悟文化中蘊藏的價值與智慧。



多樣的文化創新與活躍的文化市場為數字文化產業發展注入更多活力。數據顯示，2024年前三季度，文化新業態行業對全部規模以上文化企業營業收入增長的貢獻率達68.2%，其中，娛樂用智能無人飛行器製造、互聯網搜索服務、互聯網文化娛樂平台、多媒體遊戲動漫和數字出版軟件開發、互聯網廣告服務、數字出版等6個行業小類營業收入呈同比兩位數增長態勢。不難發現，這些增長態勢明顯的行業均具有突出的數字化特徵。以其為代表的數字文化產業的蓬勃發展，擴大了數字產業的經濟外延，豐富了數字產業的文化內涵。



當前，數字文化已深度融入我們的日常生活，在豐富消費者精神文化需求的同時，也對文化產品與服務的供給提出更高要求。我們應創新數字技術的使用與表現，深度挖掘文化豐富內涵，推動文化與技術的深度融合，讓數字文化成果更好惠及全體人民。