內地經濟動能強　中資股吸引力增

華潤置地去年12月銷售金額320億元，按年上升52.4%，證明內地房地產市場出現積極變化。（大公報） 中評社香港1月20日電／面對特朗普2.0時代難以預測的變數，中國經濟依然展現出強韌活力與動能，去年全年實現5%增長目標。國際貨幣基金組織（IMF）等國際組織繼續看好中國，上調今明兩年經濟增長預測，令中資股在全球市場吸引力進一步提升，今年內地A股及港股將延續去年企穩回升的勢態。



大公報報導，強調美國優先的特朗普2.0時代到來，全球經濟及金融市場陷入不確定及不穩定的局面之中，世界銀行發出經濟下行警告，特朗普政府的加征關稅政策將拖累全球經濟顯著減速，2025年增長將會放慢0.3個百分點至2.4%，如此低速增長，相信不少經濟體已陷入衰退。



﻿復甦勢頭良好 唱衰論不攻自破



值得留意的是，特朗普在1月20日正式上台，開展第二個總統任期，上任首日預期簽發逾百項行政命令，可能涉及遣返非法移民、特赦國會山莊暴亂被告、加征貿易關稅等，有可能造成美國社會內亂及引發美股美債以至環球金融市場震蕩，全球都進入高度戒備狀態，防範特朗普2.0掀起衝擊。



不過，中國派發2024年亮麗的經濟成績單，提振全球信心，為世界經濟發展注入更多動力與確定性。事實上，中國經濟表現強韌，去年全年增長5%，達到預期增長目標，國內生產總值（GDP）上升至130多萬億元人民幣新高水平，經濟總量按年增加8.8萬億元人民幣，折合約1.2萬億美元，相當於荷蘭一年國內生產總值。從中可見中國經濟活力與動能充沛，特別是去年第四季，經濟按年及按季增長5.4%及1.6%，分別為2023年次季及首季以來表現最好，這與連串穩增長政策措施逐步發揮作用有關。當前中國﻿復甦勢頭保持良好，唱衰中國經濟論不攻自破。



製造業投資強勁 產業創新提速



事實上，最新中國經濟成績單不乏亮點，一是外貿出口強勁，去年貿易順差金額達到9921億美元新高，出口對經濟增長貢獻率逾30%，拉動GDP增長1.5個百分點。這反映出中國產業鏈供應鏈優勢，產品技術創新及品牌效應不斷增強出口競爭力，並不是依賴貨幣匯價貶值，擴大出口市場份額。中國外貿可保持向好，有能力應對美國關稅政策。

