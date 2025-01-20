兩會：促銀發經濟發展，各地將如何發力？

2024年10月12日，一名老人在體驗折叠電動代步車。位於深圳的老年用品商場“深業·健康匯”向市民開放，展示居家安全、娛樂生活、智能照護等50餘個品類、數百種智能居家適老產品，吸引眾多市民前來瞭解、選購。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月20日電／據新華社報導，最新數據顯示，截至2024年末，我國60歲及以上人口31031萬人，占全國人口的22%，人口老齡化程度繼續加深。



守護夕陽事業，打造朝陽產業。在近期陸續召開的地方兩會上，記者瞭解到，各地從多方面著力，推動銀發經濟發展，增進老年人福祉。



聚焦需求，解決老年人“急難愁盼”



大力發展銀發經濟，提高養老服務品質，新建30個社區長者食堂，這是上海市政府工作報告對2025年工作作出的具體部署。



上海是全國較早進入人口老齡化的城市之一，戶籍人口中60歲及以上老年人口占比近四成。在調研了幾千份樣本後，上海市人大代表、上海樂揚紅樹林慈善公益中心理事長白莉發現，近半數受訪老人希望更多市場化餐飲力量投身助餐服務。



“老年人用餐普遍比年輕人早。商務、民政部門可以鼓勵社會餐飲企業與社區合作，錯峰開展老年助餐服務，既能更好滿足老年人用餐需求，也能帶動相關消費和市場發展。”白莉說。



從政府工作報告來看，多地將養老服務列為2025年省級民生實事。湖南提出建設社區老年助餐服務點500個、老年人“時光守護”床位2000張；廣東提出開展養老服務人員培訓超5萬人次；山西提出新建改造50個社區養老工程、50個區域養老服務中心……



太原市南官坊社區養老服務中心是山西省落實民生實事的具體項目之一，3000平方米的場地每年服務三、四萬人次。山西省政協常委、太原市三晉大廈有限公司董事長宋新梅認為，民生服務的需求正是行業發展的機遇。養老服務中心可以增加配備康復輔助等適老化用品，還可以發展租賃服務試點。