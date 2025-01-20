新春喜慶活動吸客　延長通關呼聲高

黃大仙祠上頭炷香、年初一“新春國際匯演之夜”花車巡游、年初二農曆新年煙花匯演（大公報） 中評社香港1月20日電／﻿香港與內地民眾雙向奔赴蔚然成風，農曆新年將至，市民關注農曆新年期間口岸會否延長通關時間。全國人大常委會委員李慧琼昨日建議特區政府考慮在個別賀歲節目日子延長通關時間。



大公報報導，保安局回復查詢時表示，特區政府一直留意各陸路口岸的通關需求，視乎實際需要適時與內地當局協商延長個別口岸的旅檢通關服務時間；就今年農曆新年的安排，會審慎考慮後作出合適安排。



隨著往來兩地交通越來越方便，即日往返兩地的民眾越來越多。不少港人農曆新年會到內地和親友團聚，去年農曆新年期間，多個關口延長通關時間，有往返兩地的市民希望今年有類似安排。劉先生在香港工作及居住，但家人居於深圳龍崗，他計劃今年年廿九到深圳與家人共享團年飯，之後趕回香港，“由於隔日（年初一）要在香港上班，因此吃完團年飯，便差不多要動身回港，如果延長通關時間，就可以考慮陪屋企人守歲後才回港。”



旅遊業料內地客較去年多



除了港人北上，亦有不少內地旅客南下。農曆新年期間香港將舉辦多項節慶活動，包括黃大仙祠在年廿九晚上9時起開放予善信入祠等候上“頭炷香”、年初一晚上尖沙咀將舉辦新春花車巡游、年初二有維港煙花匯演等，加上過去一年中央先後實施增加個人游計劃涵蓋城市、恢復深圳居民赴港“一簽多行”政策，旅遊業界預計今個農曆新年訪港內地旅客會更多。



翻查紀錄，2024年的年初一至年初四（2月10至13日）訪港旅客人次約75萬，當中65萬人次是內地旅客，超越2018年同期的64萬人次。為疏導跨境人流和車流，特區政府在去年農曆新年假期曾作出特別通關安排，包括在年三十至年初四期間，深圳灣口岸的旅客和客車清關服務由原來凌晨12時關閉，改為通宵服務；在年三十及年初二，羅湖口岸的旅客清關服務，也由原來凌晨12時關閉延長至翌日凌晨2時，港鐵東鐵線作出相應延長服務。



全國人大常委會委員李慧琼表示，相信聖誕市面暢旺情況會延續至農曆新年，希望香港繼續做好接待工作，建議在舉辦個別賀歲節目的日子，特區政府可以考慮延長關口時間。李慧琼又指出，本港的接待能力仍然有一定空間，相信中央將陸續開放“一簽多行”城市，建議下一個可以考慮在廣州實施“一簽多行”措施。

