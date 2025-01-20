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中國銀行內蒙古自治區分行副行長接受審查
http://www.CRNTT.com   2025-01-20 17:59:04


　　中評社北京1月20日電／據中央紀委國家監委網報導，據中央紀委國家監委駐中國銀行紀檢監察組、遼寧省紀委監委消息：中國銀行內蒙古自治區分行原黨委委員、副行長劉明涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐中國銀行紀檢監察組紀律審查和遼寧省葫蘆島市監委監察調查。

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