第一版醫保丙類目錄計劃今年發布

中評社北京1月20日電／據科技日報報導，“在基本醫保現有的甲乙分類基礎上，我們正在研究制定丙類藥品目錄，這是完善我國醫療保障藥品目錄體系的一次重大嘗試。”1月17日，國家醫療保障局舉行“保障人民健康 賦能經濟發展”新聞發布會，國家醫療保障局醫藥服務管理司司長黃心宇在會上介紹，第一版丙類目錄計劃在今年年內發布。



近年來，國家醫療保障局持續動態調整國家醫保藥品目錄，及時納入符合條件的創新藥品，鼓勵醫藥企業創新研發，在賦能醫藥產業創新發展方面發揮積極作用。



“醫保部門‘真’支持創新，支持‘真創新’，支持差異化創新的導向進一步彰顯。”黃心宇介紹，國家醫保藥品目錄已經累計新增835款新藥好藥。《2024年版國家醫保藥品目錄》新增“全球新”的創新藥38款，創歷年新高。



隨著醫藥創新水平的提高，幹細胞治療、基因治療等一些對疾病診療作用巨大的醫藥產品，超出了基本醫保覆蓋範疇。黃心宇表示，需要進一步建立創新藥的多元支付機制，拓展創新藥的支付渠道。



基於此，丙類目錄應運而生。“丙類目錄藥品的商保結算價格由國家醫療保障局組織商業保險公司與醫藥企業協商確定。”黃心宇介紹，丙類目錄調整與每年的基本醫保藥品目錄調整同步開展。國家醫療保障局將探索優化醫保的支付管理政策，盡快完善丙類目錄的具體工作方案，並積極引導支持惠民型商業健康保險，將丙類目錄納入保障範圍。



“丙類目錄將通過發揮醫保部門的政策優勢、專家優勢和管理服務經驗，為商業健康保險合理確定藥品保障範圍，支持商業健康保險在多層次醫療保障體系中發揮更重要作用。”黃心宇說。



為預留出丙類目錄藥品與商業健康保險進行對接，並開展保險產品設計、精算、落地的時間，從今年開始，醫保藥品目錄調整預計提前至4月1日起開始接受申報。