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常泰長江大橋附屬工程基本完成
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2025-01-20 10:31:27
2025年1月17日，在江蘇常州拍攝的常泰長江大橋新貌。（圖片來源：人民網）
中評社北京1月20日電／據人民網報導，據瞭解，常泰長江大橋附屬工程基本完成，預計今年10月公路具備通車條件。
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