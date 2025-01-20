翠屏河智能水閘保施工安全

工程團隊在翠屏河下游位置設置隨潮汐升降的智能水閘，有助控制水質。（大公報） 中評社香港1月20日電／翠屏河的活化工程完成後，環境得到明顯改善，而在大家看不見的位置，亦利用了科技推動工程。



大公報報導，渠務署高級工程師（排水工程部）溫南豐介紹，為了改善翠屏河水質，工程團隊在下游近鴻圖道位置設置隨潮汐升降的智能水閘。潮漲時，水閘會先降至平臥河床的狀態，讓海水流入翠屏河；待潮漲過後，水閘升起，將海水儲起，形成蓄水區。隨後，水閘再緩緩降下，將蓄起的河水排放至下游，借以穩定翠屏河的水體，改善氣味問題。當河道上游的水位高於預設的水位，或天文台發出惡劣天氣警告信號時，智能水閘亦會預先降低，平臥河床，確保河道維持最大的排洪能力。



他亦表示，翠屏河是一條運作中的排洪河道，在暴雨來臨時，水位有機會於短時間內迅速上升，對工程運作及施工進度造成挑戰。團隊利用人工智能技術，分析降雨的預報數據，以預測兩小時內河道水位的變化。當預測到水位將會超出安全水平時，會即時發出通知，讓前線人員有足夠時間安排善後工作。



此外，在工程設計階段，團隊亦在沿河多個雨水集水區抽取水樣本作分析，並設置旱季截流器，堵截並分流受污染的旱季水流至污水收集系統處理，減少污染源排入雨水收集系統。工程計劃開展後，河流水質已有明顯改善。