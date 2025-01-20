講好中國故事，國產影視大有可為

（圖片來源：新華網） 中評社北京1月20日電／據人民網報導，近年來，越來越多的中國電影、電視劇及網絡視聽節目內容以多元化方式走向世界舞台。



數據最有說服力。根據國家廣電總局發布的《2024年中國劇集發展報告》，中國電視劇出口額連年穩步增長。2012年至2023年，中國電視劇出口額增長了約3倍，從2403.16萬美元增長至7032.46萬美元。電影方面，2017年至2023年中國平均每年有超過50部影片出口到海外市場。《流浪地球2》在美國、加拿大、英國、澳大利亞、新西蘭等8個國家同步上映，累計在39個國家或地區與觀眾見面。《飛馳人生2》在國內春節檔獲得高票房的同時，也在北美和澳大利亞成為2024年春節檔華語電影票房冠軍。



影視出海，渠道是否通暢是關鍵性條件。從“搭船出海”到“造船出海”，再到“船隊出海”，目前，中國影視產業逐漸建立起影視業國際化的多元路徑。首先，不同題材、不同風格的國產影視作品持續鞏固海外發行，以“搭船出海”的方式擴大市場範圍，中國劇集目前在北美、歐洲、中東、非洲、中亞、大洋洲等區域均有發行，其中發行到中東和非洲的劇集占海外發行劇集的11.76%。從《三體》到《流浪地球》系列，從《人世間》到《繁花》，中國影視向全世界講述富有中國特色又具有世界共鳴的故事。此外，各大國內視頻平台的海外版也逐漸成長為中國劇集出海的主要平台，“造船出海”成為中國影視劇集直接參與全球內容市場競爭的主要方式。更進一步，一批海外劇集業務較多的製作公司“組團出海”或“聯合出海”的現象越來越常見。中國也牽頭搭建了“一帶一路”國際電影節聯盟，截至2024年上半年已經吸納48個國家和55個成員機構，成為助力影視業出海的重要通道。



在多年的摸索中，中國影視企業開始注重“全球本地化”策略，深耕與輸出地播出平台的良性合作關係，通過共創內容、開展本土化營銷、進行IP授權、借力AI科技等方式不斷深化與目標市場的聯繫。例如，《去有風的地方》以6個語種覆蓋全球225個國家和地區，獲得聯合國教科文組織點贊。《封神第一部：朝歌風雲》受到法國觀眾的熱捧，華語商業電影出海不局限於華人社區。眾多國產影視作品採用合拍合作機制，例如，《唐人街探案》系列影視作品通過在泰國、美國、日本等國合作拍攝，增強了作品的海外影響力。再如，騰訊視頻海外站WeTV推出了東南亞本地原創劇集計劃，上線了數十部東南亞本土劇集。還有在日本市場上廣受歡迎的國產動畫電影《羅小黑戰記》，中日IP企劃工作室ANIMORE運營使其展開了多樣授權合作，其中不乏主題酒店、香水等過去難以促成的品類；泡泡瑪特也參與開發了《新神榜：哪吒重生》《白蛇2》《流浪地球2》等電影IP衍生品。