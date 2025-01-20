翠屏河活化　觀塘新綠洲

翠屏河因過往工業大廈長期排放污染物，令水質惡化，經常散發臭味，現在活化後，已變成區內居民一處新的休憩景點。（大公報） 中評社香港1月20日電／觀塘翠屏河活化工程早前完成，一個個園景平台、特色渠蓋、藝術裝置，加上跨河通道便利行人，昔日的惡臭明渠已變身城市新地標。



大公報報導，發展局局長甯漢豪昨日發表網志，表示渠務署致力提升排水設施防洪的能力，秉承“綠水青山就是金山銀山”的理念，積極實踐“河畔城市”概念，而活化後的觀塘翠屏河是“最佳例證”。翠屏河經活化後提升了防洪能力，亦改善氣味問題，河畔長廊亦已全面開放。多名街坊表示，活化後的翠屏河環境優美，吸引更多人到河畔休憩。



活化翠屏河工程於2020年展開，其前身為一條彎曲小溪，流經馬游塘、注入維港，水源覆蓋觀塘市中心、秀茂坪和藍田一帶。自上世紀50年代，河道經人為改動變成明渠，毗鄰觀塘商貿區和住宅區，但因區內的工廈長期排放污染物，令水質惡化，經常散發臭味。發展局局長甯漢豪昨日發表網志表示，位於觀塘的翠屏河經活化後提升了防洪能力，亦改善氣味問題。



園景平台加浮島 打造林蔭走廊



翠屏道原有的行人天橋基座橫臥於明渠，令水流深度不能超過1.8米，形成排洪瓶頸，而異味問題亦為人詬病。為增強翠屏河抵禦暴雨的能力，渠務署工程團隊移除了天橋基座，又在翠屏道至敬業街段的河道進行挖深工程和安裝1.2米高的擋水墻，提升翠屏河的最高排洪能力至每秒超過150立方米的水流量，相當於可在約17秒內填滿一個奧林匹克標準游泳池。團隊亦在下游近鴻圖道位置設置隨潮汐升降的智能水閘，調節水位以確保水量充足，改善氣味問題。

