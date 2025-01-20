中國駐烏使館舉辦大使到任暨新春招待會

新春招待會現場合照。（圖片來源：中國駐烏克蘭使館供圖） 中評社北京1月20日電／據人民網報導，1月17日，中國駐烏克蘭使館隆重舉辦馬升琨大使到任暨2025年新春招待會。烏內閣部長涅姆奇諾夫出席，烏經濟部副部長、貿易代表卡奇卡致辭。烏政府、商業、教育、文化、智庫、媒體等各界友好人士，各國駐烏使節、華僑華人、中資機構、中國留學生代表等近400人出席。



馬升琨向來賓致以新春問候並表示，新的一年，中國駐烏克蘭使館願與烏社會各界一道，共同譜寫中烏友好新篇章！中國駐烏克蘭使館將堅守人民立場，全心全意服務廣大華僑華人，為大家在烏工作、學習、生活創造更好條件。



卡奇卡表示，熱烈歡迎馬升琨大使到任，兩國合作成果豐碩，特別在經貿領域尤為突出，希望未來烏中繼續保持和發展友好合作關係。期待大使在推動兩國關係發展方面作出更大貢獻，願烏中雙方在新的一年都能實現所有計劃和夢想。



招待會最後馬升琨專門向在烏同胞們致以新春祝福，轉達黨和國家對廣大在烏同胞的關心和問候，提出殷切期望，提醒大家注意做好安全防範。馬升琨並向旅烏華僑華人、中資企業及留學生代表分發“新春禮包”。招待會現場氣氛熱烈，洋溢著喜慶的節日氣氛。來賓們紛紛祝賀馬升琨大使到任，表達與中方加強交流與合作的強烈願望，祝福中國繁榮昌盛，中烏關係更上一層樓。