中評社北京1月20日電／網評：TikTok的命運是中美關係的縮影



來源：大公報 作者：周德武



在美國2024年大選塵埃落定之際，筆者與復旦大學美國研究中心主任吳心伯教授進行過一次對談。吳教授強調，在特朗普就職前的這段過渡期內，對於中美兩國特別重要，我們不能指望拜登政府最後階段為中美關係做多少好事，但一定要防止他對中國做更多壞事。果不其然，在過去一個多月里，拜登政府出台了一系列打壓、限制中國進口芯片、電動汽車出口等極端措施，旨在為未來對華科技及貿易政策設定結構性框架，充分展現了拜登政府在華關係上的“最後瘋狂”。



特朗普第一任期的後半程，由於其在疫情問題上對中國抱有成見，特朗普任由他的國家安全與外交團隊在對華關係的大肆破壞，包括關閉中國駐休斯敦總領館、大力提升所謂美台官方往來的級別和頻率。美國這兩屆政府在對華關係方面表現出來的惡意，反映了美國兩黨在遏華方面的高度共識。



特朗普即將開啟第二任期，他第一時間邀請中國領導人赴美參加就職典禮，或多或少體現出特朗普在對華關係方面的“新認識”。特朗普在當選後的第一次記者會上表示，“只要中美聯手，可以解決世界上所有的問題。”且不論他的話有多少誇張的成分，但有一點可以肯定，中美兩國保持高層溝通，對於穩定中美關係是有積極意義的。中方始終本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則看待與發展中美關係。中方此次派出國家副主席韓正前往美國參加特朗普的就職典禮，充分體現了中方的善意。



對於中美關係的未來，中方不抱任何不切實際的幻想，但與美周旋與博弈也要講究策略。中美兩國領導人面對面的接觸，對於特朗普的鷹派外交與安全團隊的魯莽之舉或有一定的牽製作用。