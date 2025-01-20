碱基編輯技術可提高感染朊病毒小鼠生存率

中評社北京1月20日電／據科技日報報導，科學家在治療致命的神經退行性疾病——朊病毒病方面取得了重要進展。美國麻省理工學院和哈佛大學博德研究所研究人員開發出一種新的基因編輯療法，可以顯著延長患病小鼠的壽命，為治療人類患者帶來希望。研究成果發表在最新一期《自然·醫學》雜誌上。



朊病毒病是一種罕見但非常嚴重的疾病，它會導致大腦中蛋白質異常折叠，進而破壞腦組織。這種疾病目前沒有治愈方法，一旦發病，病情會迅速惡化。研究人員使用了一種名為“碱基編輯”的技術，可以在DNA中進行精確的單個字母更改，以減少有害的朊病毒蛋白數量。



通過這種基因編輯方法，研究人員能將小鼠大腦中致病朊病毒蛋白水平降低達60%，並使這些小鼠的平均壽命延長了大約50%。這是首次證明，降低朊病毒蛋白水平可以提高感染了類似人類朊病毒的小鼠的生存率。



為了確保碱基編輯器能有效且安全地作用於大腦，研究人員利用腺相關病毒（AAV）作為載體，將碱基編輯工具遞送到腦細胞內。AAV是一種常用的基因治療載體，因為它對人類無害且能有效地將治療性基因傳遞到目標細胞。經過優化後，研究人員發現，只需較低劑量的AAV就可以實現更高的編輯效率，同時減少了不必要的副作用。