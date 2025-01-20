尹錫悅入拘留所　妻子禁探視

圖：首爾西部地方法院19日凌晨批准對尹錫悅的拘留令後，數百名尹錫悅支持者闖入法庭，造成混亂。＼法新社（圖片來源：大公網） 中評社北京1月20日電／據大公報綜合新華社、韓聯社報導：19日，韓國被拘留總統尹錫悅完成拍攝嫌疑人照片等相關手續後，成為韓國憲政史上首位以現任總統身份正式進入拘留所羈押的總統。韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）19日決定，禁止除律師以外的所有人探視被拘留的停職總統尹錫悅，包括尹錫悅的夫人金建希。



韓國首爾西部地方法院19日凌晨批准對尹錫悅的拘留令。據韓國媒體報導，尹錫悅已離開首爾拘留所嫌疑人休息室，被羈押在首爾拘留所收容樓中。與被捕時不同的是，作為嫌疑人身份的尹錫悅需辦理各項入所手續，包括將私服換成囚服並手持收容號碼牌拍攝嫌疑人照片、確認個人信息、接受細致身體檢查、錄入指紋等。在完成各項手續後，他已正式進入拘留所羈押。



據悉，羈押尹錫悅的獨居室面積約10平方米（約107平方呎），比在逮捕期間停留的休息室空間狹小。獨居室有衣櫃、洗手台、電視、書桌兼飯桌、餐具、坐式馬桶等設施，但無床鋪，需睡地板，地板內嵌供暖裝置。此外，尹錫悅每周僅能在公共浴室洗一次澡；運動時間也限制在1小時以內。鑒於其總統身份，獄方將會避免尹錫悅與其他被拘留者接觸。尹錫悅的餐食將與其他被拘留者相同。



另外，尹錫悅19日在拘留所中通過代理律師團就其支持者闖入法院表示，稱充分理解民眾的憤怒，但希望以和平方法表達意見。他還表示，希望警方不要採取強硬應對措施，而是寬容地妥善解決問題。據報導，數百尹錫悅支持者在法院宣布逮捕決定後闖入法院，砸碎法院建築的門窗玻璃，並破壞部分設施和物品，其中45人因涉嫌非法入侵法院被拘捕。再加上18日因涉嫌翻越法院圍墻等被拘的40人，兩天內共85名現行犯被拘留。