TikTok恢復在美服務　感謝特朗普

中評社香港1月20日電／短片分享平台TikTok發聲明表示，指出根據與服務供應商達成的協議，正處於恢復在美服務的過程中。



聲明又稱，美國候任總統特朗普向服務提供商提供了必要的澄清與保證，確保不會因為向TikTok提供服務面臨任何處罰，超過1億7千萬美國用戶可繼續使用這個平台，超過700萬間小商戶亦可繼續蓬勃發展，TikTok為此向特朗普表示感謝，將與對方合作，制定一項長期解決方案，讓TikTok可繼續留在美國。