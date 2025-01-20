安保壓力未減　華府部署2.5萬軍警

圖：示威民眾18日走上華盛頓街頭抗議即將上任的特朗普政府。＼路透社（圖片來源：大公網） 中評社北京1月20日電／據大公報綜合Politico、霍士新聞報導：美國候任總統特朗普即將於20日就職，但因風雪侵襲華盛頓特區，就職典禮打破傳統由戶外移入國會大廈圓形大廳內。美媒指出，典禮轉為室內對受到兩次暗殺的特朗普而言仍無法減輕安保壓力，美國執法機構綳緊神經，從國會大樓到白宮處處可見圍欄及路障，越靠近主建築便愈密集。



政治新聞網站Politico日前引述美國國安機構稱，由於去年特朗普曾兩次遭遇暗殺威脅，加上近期美國國內接連發生暴力事件，如新奧爾良車輛衝撞人群，就職典禮的安保措施已升至最高級別。報導稱，即使目前沒有具體可信的威脅，但對暴力極端分子而言，特朗普就職禮仍是“具吸引力的潛在目標”。Politico根據一份未公開的情報及執法機構評估報告指出，潛在的肇事者特別是對選舉不滿的人，可能會將就職典禮視為“通過暴力影響選舉結果的最後機會”。



華盛頓警察局局長史密斯表示，當地警方將獲得約4000名警員增援，國會警察部門也會得到近1000名警察支援。美國特勤局指出，約有2.5萬名執法及軍事人員進駐華府，確保就職典禮順利進行。