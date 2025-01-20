富權：恢復滬閩居民遊台就是要繞過“小兩會”

中評社香港1月20日電／澳門新華澳報18日發表富權文章：恢復滬閩居民赴台旅遊就是要繞過“小兩會”。以下為文章內容。



大陸文化及旅遊部昨日上午九時許宣布，為進一步促進兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，回應台灣基層民眾和旅遊業界熱切期盼，增進兩岸同胞利益福祉，大陸方面將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊。文旅部透露，目前各項工作正積極籌備中，希望兩岸旅遊業界加強溝通對接，為大陸居民赴台團隊遊提供優質的服務與產品。



消息傳到台灣地區後，引發各方面良好反應。一向主張推進兩岸關係和平發展的中國國民黨及其從政人員，固然是舉起雙手歡迎，而旅遊業界更是歡欣鼓舞，並表示將會立即進行各種“迎客”的準備工作。而作為經濟觀察“晴雨計”的股票市場，觀光餐旅股相關指數飆破百分之四。



民進黨當局的回應卻是有點尷尬。陸委會發表回應聲明，一方面表示歡迎陸客赴台旅遊，具體實施尚待對岸公佈具體作法；另一方面則是重彈舊調，聲稱應當盡快循“小兩會”就旅遊安全、品質、穩定性進行溝通。



而一向對恢復兩岸旅遊交流持較為正面態度的“交通部”觀光署，這次卻“退卻”到與曾經與其態度相左的陸委會的層面，表態說恢復兩岸雙向對等觀光旅遊是台灣“政府”的既定政策，歡迎大陸旅客赴台旅遊的立場不變，目前仍待陸方公佈具體作法，盡速循“小兩會”協商。



這顯然是，無論是隸屬於由賴清德直接節制的“國安系統”的陸委會，還是純粹是經濟事務行政主管機構的“交通部”觀光署，都在受制於賴清德的“元旦談話”：“台灣希望跟中國在對等尊嚴之下，進行健康有序的交流，如果中國真的有誠意的話，我建議可以先由，台灣的文旅會和中國的海旅會，兩會先進行談判。”



陸委會和觀光署所提到的“小兩會”，就是賴清德所說的台灣的文旅會和大陸的海旅會。之所以稱為“小兩會”，是有別於大陸的海協會與台灣的海基會的“大兩會”。“大兩會”是兩岸官方授權進行兩岸事務性協商的“白手套”，而“小兩會”則是兩岸旅遊行政主管部門就兩岸旅遊事務進行協商的“白手套”，也兼顧了類似“大兩會”的服務功能，但主要集中在為到對岸旅遊的己方遊客提供急難救助並協助處理旅遊糾紛的服務。



不過，與“大兩會”有所不同的是，“大兩會”是在台灣地區承認“九二共識”的上世紀九十年代初成立的，並先後在台灣地區由中國國民黨執政並承認“九二共識”時進行事務性協商。而“小兩會”是在陳水扁當政時成立，由於陳水扁拒絕承認“九二共識”，因而“小兩會”並不具有協商功能，只是各自為到對岸旅遊的己方遊客提供急難救助並協助處理旅遊糾紛的服務。

