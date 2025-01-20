韓公調處：正考慮對尹錫悅強制傳訊審問

△韓國公調處（資料圖）（圖片來源：央視網） 中評社北京1月20日電／據央視新聞報導，總台記者當地時間20日獲悉，韓國公調處稱尹錫悅兩次拒絕接受拘留調查，正考慮強制傳訊審問。公調處稱，對尹錫悅的拘留日期截至2月7日。



當地時間20日，被拘留的韓國總統尹錫悅繼續拒絕出席高級公職人員犯罪調查處（簡稱公調處）的調查。



尹錫悅的律師團20日表示，尹錫悅將不出席公調處定於當天上午10時的調查。



尹錫悅本月15日上午被公調處逮捕，他僅在被捕當天接受了調查，此後一直拒絕出席公調處的傳喚調查。