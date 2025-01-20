中華老字號齊聚羊城奉獻“國潮盛會”

圖為活動現場。嘉年華組委會供圖（圖片來源：人民網） 中評社北京1月20日電／據人民日報報導，皇上皇、王老吉、陳李濟、廣州酒家、陶陶居、致美齋、北京同仁堂、南國食品、陽江十八子……一眾中華老字號品牌1月17日在廣州塔集體亮相。



當日，以“千年商韵 匠新國潮”為主題的2025粵港澳大灣區老字號嘉年華在廣東廣州開幕，號召“帶老字號回家過年”，為消費者打造消費體驗場景，開啟2025年促消費活動。為期3天的活動，為消費者奉上一場“國潮盛會”。



該活動由商務部組織、廣東省商務廳主辦、廣州市商務局承辦、廣州老字號協會執行。數十家擁有深厚歷史文化底蘊的老字號品牌齊聚一堂。為了更好促進老字號企業生產環節和消費環節的高效結合和互相推動，該活動引進了物流企業加入，為“帶老字號回家過年”提供服務。



活動現場為王老吉、皇上皇、十八子等中華老字號授予“優秀品牌獎”；為利口福、潘高壽、海南南國食品等20家企業授予2025粵港澳大灣區老字號優秀品牌獎，展現老字號在傳承優秀文化、促進品質消費方面的示範引領作用。



此外，活動現場還舉辦了世界中醫藥學會聯合會與廣藥集團“中醫藥出海”戰略簽約儀式，助力中醫藥國際化發展。此次合作旨在通過世界中醫藥學會聯合會的國際影響力和廣藥集團在中醫藥領域的深厚積澱，推動中醫藥在全球範圍內的傳播與應用。雙方將攜手探索中醫藥在海外市場的發展路徑，提升中醫藥的國際認知度和影響力，為全球健康事業貢獻中醫藥的智慧和力量。