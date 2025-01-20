小紅書變春節學堂　“讀懂中國”成時尚

圖：（左）中國網友用中英文結合、標注拼音的方式，教外國友人說新年吉祥話。（中）哈爾濱文旅迅速切換至“erbin”模式，邀請外國網友體驗冰雪魅力。（右）四川文旅用大熊貓和火鍋圈粉。（圖片來源：大公網） 中評社北京1月20日電／據大公報報導，中國社交平台小紅書上的“TikTok難民”也許再也不想“回去”了。19日，短視頻社交媒體平台TikTok已停止在美國的服務，中國敞開的大門正在越開越大，已來到小紅書的全球網友開展新旅程，投入“讀懂中國”的新時尚，學說中國話、學做中國菜、學過中國年。2025年金蛇春節是中國申遺成功後的首個春節，小紅書變身為“春節學堂”，中國的“小紅薯”們更是準備和全球網友“雲做年夜飯”和“雲看春晚”，世界同過中國年的盛景正在從夢想變為現實。



各地文旅盛邀海外友人來華過大年



“中國已經向世界走完了九十九步，最後一步，讓世界走向中國。”在小紅書上，美國小姐姐Christina用不流利的中文講出這句話時，中國網友瞬間感動到“破防”。中國網友“富甲一方”評論：“那99步，我們走得好艱難。現在打扮漂亮了，打開雙手，然後音樂起：終於等到你，還好我沒放棄……”



從打開窗戶看世界，到敞開大門擁抱世界，中國開放的大門只會越開越大。在小紅書上交流互動的日子，中國網友比外國網友更為珍惜這難得的對話機會。“世界原來靠得如此之近，地球不同角落的普通人，都在熱烈地分享著日常和生活中的點點滴滴。在彼此間，善意與尊重時刻在流動，這些美好一直存在，只是在此刻終於具象化了。”網友阿然＿Ryan發文感慨。



外國網友解鎖春節“包餃子”技能



對於中國，外國網友也是從陌生到熟悉。隨著春節臨近，他們已經開始“自主學習”有關春節的一切。“包餃子”成為外國網友解鎖的第一個春節“技能”，他們靠著小紅書上的各種攻略，以及中國網友的遠程指導，成功做出了地道的餃子。有不少中國網友感嘆於外國網友的學習能力，“你們居然會自己擀面皮，很多中國人都不會！”不服輸的中國網友則曬出了壓箱底的年夜飯，表示要讓外國網友學起來。



今年過年，中國網友最期待的環節，是和外國網友一起看春晚，甚至已經有網友喊話，希望能舉辦英語春晚。央視春晚官方也是有求必應，馬上在小紅書上發布了春晚雙語宣傳片。有美國網友感動地評論道：“他們為我們準備了英文字幕。”