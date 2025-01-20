總台春晚首次推出視障版和聽障版無障礙轉播

中評社北京1月20日電／據科技日報報導，記者19日從中央廣播電視總台《2025年春節聯歡晚會》（以下簡稱“總台春晚”）舉行的新聞發布會上獲悉，今年總台春晚首次推出視障版和聽障版無障礙轉播。手語演員將通過AR虛擬技術，“置身”總台春晚演播大廳進行手語“解說”。同時，竪屏多畫面包裝將同步呈現春晚實況和手語演員畫面，並輔以AI語音技術製作字幕，以滿足聽障人士的觀看需求。此外，總台還將通過音頻對春晚節目進行創作解讀與背景拓展，讓視障人士更好地“聆聽”春晚。



春晚里的中國年，舒展東方氣韵和審美意趣。北京中軸線申遺成功，再次吸引了全球對中國古代建築的關注。發布會現場，中央美術學院教授、建築學院副院長崔冬輝介紹了以榫卯結構、祈年殿和北京中軸線等為靈感的總台春晚節目——中國傳統建築創演秀《棟梁》。節目將運用總台虛實融合超高清製作系統，採用“XR＋數字孿生＋VP”融合拍攝，通過打造無限延展的虛擬舞台空間，再現中國古建的千年神韵和文化內涵。



中央廣播電視總台文藝節目中心負責人張國飛表示，作為“春節”申遺成功後的首屆總台春晚，在融入更多非遺元素的同時，還將以春節文化為紐帶促進國際人文交流、推動文明互鑒。今年總台春晚精心安排了歌舞、戲曲、武術、語言類節目等多種類型的節目，並邀請在各條戰線上奮鬥拼搏的普通人成為春晚的主角，陪伴全國人民開開心心過大年。目前，總台春晚創作團隊正全力以赴，爭取最佳呈現效果，用心用情打造一場滿屏新意、全球共賞的文化盛宴。