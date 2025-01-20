“歡樂春節”港澳地區文化和旅遊推介月啟動

中評社北京1月20日電／據人民日報報導，由亞洲旅遊交流中心舉辦的2025“歡樂春節”港澳地區文化和旅遊推介月啟動儀式近日在香港舉辦，港澳旅遊業界代表等約160人出席活動。



啟動儀式上，2025年“歡樂春節”吉祥物“吉祥蛇”首次在港澳地區亮相。“吉祥蛇”由中央美院專業團隊精心創作，源於中國傳統文化藝術創作中常見的“蛇銜靈芝”形態，取其吉祥如意、福壽安泰和守護健康的美好寓意；整體形象具有濃鬱的中國文化色彩，並呈現出生機活力、溫暖、喜慶、可愛自信、守護健康的吉祥物形象，與即將到來的蛇年歡樂春節氛圍相契合。



亞旅中心主任張棟在致辭中表示，港澳文旅市場加快復甦，入境人次屢創疫情後新高。2024年全年訪港旅客接近4500萬人次，較2023年上升31%；入境澳門旅客近3500萬人次，同比增長23.6%。港澳居民赴內地旅遊可望分別達到8100萬和3350萬人次，接近歷史最高數值。



活動現場，亞旅中心還發布了2025年港澳旅遊市場預測報告。報告顯示，2025年，內地與港澳雙向旅遊市場進入新發展階段，預計港澳與內地間旅遊市場將保持正增長；香港居民赴內地將超越9000萬人次大關，澳門居民赴內地將超越3500萬人次大關，均有望創下歷史高點。



此外，“你好！中國”冬季入境旅遊精品旅遊線路推介活動也於同場舉行。線路包括內蒙古、遼寧、吉林等，涵蓋冰雪項目、民俗活動及美食特色等內容。