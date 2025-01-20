中評社北京1月20日電／網評：期待每座城都有宜人氣質



來源：人民網 作者：孟繁哲



今天的大城小市，以各種不同的氣質擊中人們內心的某種期待，讓人留在這裡奮鬥拼搏，生發出歸屬感和主人翁意識



於城市而言，獨特的人文底蘊，是鮮明印記，更是寶貴資源。統籌兼顧城市更新與文脈保護，把這份“家底”的潛力充分發揮出來，更多城市將書寫好人文經濟學的新篇章



變動不居的時代，一座城，靠什麼留住人的身和心？



也許是秋日胡同中的鴿哨聲，也許是一座對所有人敞開懷抱的圖書館，也許是抬眼望見美麗的城市天際線，也許是繁忙的地鐵口和廣場上傳來的悠揚琴聲……今天的大城小市，以各種不同的氣質擊中人們內心的某種期待，讓人留在這裡奮鬥拼搏，生發出歸屬感和主人翁意識。



城市欣欣向榮，是經濟社會發展的直觀體現，也是人們改善生活的重要依托。不久前發布的《中國城市繁榮活力評估報告2024》顯示，無論特大城市還是中小城市，基本活力總體呈增加態勢；東北城市人口占全國總人口比重自2020年以來首次增長。大城市的輻射力、吸引力依然顯著。



新時期的城鎮化，更加注重以人為本。從老舊小區加裝電梯，到見縫插針建設口袋公園，從推出流動便民集市，到設置惠農公交專線，以人為核心的城鎮化，讓更多人與城“雙向奔赴”的故事不斷上演。