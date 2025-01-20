中國春節文化走進約旦費城大學

圖為兩位約旦費城大學學生在表演漢服走秀。人民網 納達爾·達烏德攝（圖片來源：人民日報） 中評社北京1月20日電／據人民日報報導，由安曼中國文化中心和約旦費城大學孔子學院聯合主辦的“2025歡樂春節進校園”活動近日在費城大學孔子學院舉行，吸引眾多大學師生熱情參與。



中國駐約旦使館文化參贊兼安曼中國文化中心主任史未出席活動並致辭表示，春節是中國最重要的傳統節日，是中華文化價值理念的集中體現，春節所蘊含的“和諧、包容、團結、共生”的思想與全球文明倡議高度契合。春節已成為世界人民共享的文化財富，“歡樂春節”品牌活動隨之在全球範圍遍地開花。希望中約兩國在新的一年里繼續深化文化交流與合作，共同推動和平與繁榮。



約旦費城大學校長阿卜杜拉表示，中國春節蘊含著“和平、繁榮和革新”的內涵，活動不僅是為慶祝文化節日，也是慶祝約中友誼與合作。他指出，隨著“一帶一路”倡議的實施，中文在加強交流合作、拉近文化距離方面的作用將不斷增強，為學習中文的學生就業打開了廣闊前景。他讚賞中國堅持和平發展，為各國樹立榜樣。



活動現場掛滿富有特色的春節裝飾，烘托出濃鬱的中國年味。由文化中心工作人員主講的中國旅遊文化講座贏得陣陣掌聲。關於中約旅遊業發展前景的介紹讓學生們體會到學習中文的重要性，對中國名勝古跡的介紹更激發了師生們對中國文化的興趣。