世糧署：援加沙物資卡車已通過兩大口岸

中評社北京1月20日電／據央視新聞報導，當地時間19日，聯合國世界糧食計劃署（世糧署）表示，該機構運載援助物資的卡車已開始從西埃雷茲口岸和凱雷姆沙洛姆口岸進入加沙地帶，首批卡車載有“能挽救生命的”面粉、食物包等物資。



世糧署稱，計劃每天通過人道主義走廊把食物運入加沙，涉及埃及、約旦和以色列等多個口岸。



世糧署表示，此次停火對於人道主義援助響應是至關重要的。各方需確保援助物資的安全暢通。