中藥靶向治療椎間盤退變有了新策略

中評社北京1月20日電／據科技日報報導，記者1月19日從中國中醫科學院望京醫院瞭解到，該院教授、中國工程院院士朱立國團隊近日在椎間盤退變研究領域取得重要突破。研究團隊首次突破了靶向遞送中藥有效成分在治療椎間盤退變引發下腰痛方面的應用難題。相關研究近日發表於國際學術期刊《先進醫療材料》。



椎間盤退變是導致下腰痛的主要病理原因。由於椎間盤是一個營養供給相對封閉的組織，其營養代謝差，且部分中藥的生物利用度和安全性不夠高等問題，中藥在椎間盤退變治療中的臨床應用受到限制。



近年來，納米技術的快速發展為解決上述難題提供了新思路。研究團隊核心成員、中國中醫科學院望京醫院骨科副主任醫師展嘉文介紹，已有研究表明外泌體是椎間盤終板退變進展的關鍵靶點。



研究團隊將外泌體作為天然藥物載體。憑借優越的滲透和滯留效應，外泌體能夠被動靶向，或通過配體—受體識別機制主動靶向病變部位。這將提高藥物在椎間盤的積累量，有效改善椎間盤微環境，進一步增強治療效果、減少藥物副作用。



通過外泌體遞送系統，中藥活性成分可實現精準輸送，提升了中藥的靶向性和生物利用度，為中醫藥現代化二次開發提供了參考。上述創新成果有望為椎間盤退變防治提供新策略，為下腰痛患者帶來更高效安全的治療方案。