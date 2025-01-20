中國進出口銀行綠色信貸餘額超6300億元

中評社北京1月20日電／據新華社報導，記者1月20日從中國進出口銀行獲悉，為深入貫徹落實碳達峰碳中和要求，進出口銀行不斷加大對綠色製造、綠色貿易、綠色能源、綠色基礎設施等重點領域支持力度，截至2024年末該行綠色信貸餘額6350億元，較2023年末新增超1000億元，同比增長18.82%。



據介紹，進出口銀行積極推進綠色債券國際標準應用和發行方式創新，成功落地通過公開報價方式發行的中歐《可持續金融共同分類目錄》綠色債券，推動綠色債券市場開放發展。用好碳減排支持工具、支持煤炭清潔高效利用專項再貸款，助力企業綠色轉型。通過多元化綠色金融產品，支持了溫州鋰電池新材料產業基地、樂清灘塗270MW漁光互補、河南五岳抽水蓄能電站等一批綠色、低碳、環保項目。



同時，進出口銀行為企業提供“融資＋融智”一攬子金融服務，助力我國綠色產品、技術、服務“出海”。在雙邊場合積極分享宣傳綠色金融實踐和經驗，持續推進綠色金融國際合作。



進出口銀行表示，將進一步發揮綠色債券和綠色信貸雙輪驅動機製作用，持續提升綠色金融創新與服務能力，推動產業綠色升級和能源結構優化，全力做好綠色金融這篇大文章，為經濟社會高質量發展貢獻力量。