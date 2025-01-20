增量全國第一的背後　江蘇經濟新觀察

中評社北京1月20日電／據新華網報導，地區生產總值預計達13.7萬億元、增長5.8%，增量全國第一……這是1月19日開幕的江蘇省十四屆人大三次會議上傳出的消息。



堅定信心、鼓足幹勁、勇挑大梁。經濟總量占全國十分之一的江蘇，在外部壓力加大、內部困難增多的複雜嚴峻形勢下，變壓力為動力、化挑戰為機遇，經濟運行總體平穩、穩中有進，高質量發展扎實推進，以優質增量為全局擔當。



奮發有為，實幹篤行走穩發展步伐



開年即開工，開工就實幹。1月2日，新年第一個工作日，江蘇舉行重大項目建設專題會議，連續兩年開年聚焦重大項目建設。



會上，無錫芯卓半導體產業化二期項目正式開工。面向智能製造和人工智能產業發展需求，項目將建設先進封裝、高端模組產能，未來投產後年產值可達40億元。



號角吹響，重大項目在江蘇13個設區市紛紛上馬。亨通新能合金導體項目在蘇州吳江開工，博鼎動力天然氣發動機項目在徐州經開區開建，衛星智能裝備製造與大數據產業應用項目在鹽城簽約……江蘇各地以重大項目建設為牽引，為全年經濟社會發展開好局、起好步。



緊抓大項目，穩住“壓艙石”，擴大新增量。2024年江蘇安排450個省重大項目，於當年9月底前全部開工，全年完成投資超過7300億元，高於計劃13個百分點，新增產值超3500億元，實現入庫稅收近百億元。



在2021年、2022年、2023年分別邁上11萬億、12萬億、13萬億元的基礎上，2024年江蘇地區生產總值達13.7萬億元、增長5.8%，增量全國第一。同時，一般公共預算收入重回萬億級規模，全年經濟社會發展主要目標任務順利完成。



記者瞭解到，2025年，面對更加嚴峻複雜的形勢，江蘇還將著力抓好項目建設，繼續發揮好挑大梁作用。2025年，江蘇安排省級重大項目500個、比上年多50個，年度計劃投資6526億元、比上年增加118億元。