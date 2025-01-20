網評：騙騙喜歡你，要從多方面做出檢討防範

中評社北京1月20日電／網評：騙騙喜歡你



來源：大公文匯報 作者：黎岩



《偏偏喜歡你》是上世紀八十年代歌王陳百強苦戀何超瓊的心聲吐露，當年金童玉女癡戀的淒美愛情，雖然終迫於現實無奈痛斬情絲，唯一首曾公開表白心意的《偏偏喜歡你》唱響兩岸三地，著實令聞者心酸動容。早前有報導指何超瓊一年前在酒吧獻唱，選唱的依然是《偏偏喜歡你》。只要唱到這首《偏偏喜歡你》，自然而然就會想到陳何苦戀。惟近期正在內地熱播的一部電影，正是“盜取”了這首傳頌一時的名曲之名，應迎合時下正熱議的電騙狂，改名為《騙騙喜歡你》。



何以電騙經年累月屢禁不止，何以騙徒騙騙喜歡你，令人痛心疾首甚至家破人亡的電騙罪行，為何猶如春天的韭菜，割完一茬迅疾又長出一茬？涉及的中國、緬甸、泰國、老撾及台灣地區的政府真的就束手無策嗎？外界有一個簡單天真的想法，電騙所仰仗的無非是電力及網絡資源，只要當地政府痛下決心痛下殺手，斷電斷網，豈不是輕而易舉即可撲滅罪火？但問題是罪案依然日漸猖獗，大有如加州上火愈演愈烈之勢。這當中固然有緬甸地方勢力從中提供保護傘的可能，也有騙徒狡兔三窟的可能，但也不能完全排除受害人的單純天真及某些方面不能公開的擔憂所致。所以說，騙徒偏偏選中你，而你又偏偏被騙，可能需要從多方面做出檢討防範。



有鑒於騙徒近期專揀選港漂學生落手，香港大學16日向學生發出電郵，指近月有超過60名港大學生墮詐騙案，損失超過6，000萬元，且受害人多為內地生。這其中的問題就值得社會深思，並有助於從中找到有效防範的可行性。



其實，騙徒揀選港漂學生確實顯示了騙徒的“高明”——對時事的洞悉與把握。自去年以來，本港多間大學揭發了有黑中介為謀取暴利，為有意入讀本港大學的內地生炮製各種虛假的學歷及成績證書，大學本著開門辦學有教無類的精神，不虞其中有詐，只要書面材料符合基本規條，便予錄取。結果因為種種原因，或入境或登記學籍或考核等等，意外曝光材料虛假，並遭大學開除學籍。更有部分學生惹上官非，早前有位美女學生即因憑藉伯克利分校學籍的虛假資料獲得本港入境處批出簽證，現正排期等候司法聆訊，非但一定支付的70萬元中介費雞飛蛋打，甚至還要為此背負牢獄之災。