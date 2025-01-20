2025中國房地產年度趨勢論壇舉辦

中評社北京1月20日電／據新華網報導，近日，由中國房地產報、中國住交會組委會、中國城市與區域治理研究院聯合主辦的“2025中國房地產年度趨勢論壇——暨CIHAF第二十五屆中國住交會”在京舉辦。論壇以“向上生長”為主題，來自業內專家、品牌開發商、跨界合作商、產業鏈上下游企業代表、金融投資機構代表，研判房地產行業趨勢，共同探討未來發展之道。



中國房地產報社社委會主任栗文忠在會上表示，今年，穩住樓市是發展第一要務。作為主場主體的房地產企業，則要在“好房子”建設、保交房、防風險、高質量發展方面努力作為，苦幹實幹。



中國房地產報總經理、中房同創董事長單大偉認為，房地產企業應充分利用政策支持和市場機遇，推動存量資產有效盤活，同時突破增量，構築好產品、新模式，實現高質量轉型發展。



國際歐亞科學院院士仇保興對老舊小區自主更新的模式、方法等進行了分享。他表示，老舊小區自主更新要重視建築的綠色低碳工作，建議以省為單位建立自主更新綠色低碳發展專項獎勵並適當放寬拆建標準，每年評獎推動此項工作，力爭2035年前，新改項目全部實現零碳。



在對話環節，多家房企代表圍繞“向上生長 ——2025中國房地產行業年度趨勢展望”主題進行深入探討和交流，並結合企業發展實踐分享觀點和建議。