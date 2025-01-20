16號線麗澤商務區站開通，換乘最短半分鐘

中評社北京1月20日電／據新華網報導，昨天，京港地鐵16號線麗澤商務區站開通，至此，16號線全線30座車站全部開通。該站開通後，可與14號線便捷換乘。記者體驗發現，在麗澤商務區站，14號線換乘16號線僅需半分鐘，16號線換乘14號線用時不到兩分半。從麗澤商務區站出發，最快約6分鐘抵達豐台站、12分鐘抵達北京南站。



新站減少鐵路旅客換乘次數



臨近過年，地鐵裡提著行李的乘客逐漸增多。在新開通的16號線麗澤商務區站上，馮女士一家三口下車後，準備換乘14號線去北京南站，坐高鐵回老家。



“我們住在16號線宛平城站附近，麗澤商務區站開通後，我們能直接坐16號線換乘14號線去北京南站，比之前少了一次換乘，能節省十幾分鐘。”馮女士說。



新站開通，對於在麗澤地區上班的白領來說更是好消息。“16號線麗澤商務區站開通後，我去豐台站坐高鐵方便多了。”在麗澤SOHO上班的劉先生說。



16號線與14號線在麗澤商務區站呈“十”字形換乘，14號線在上、16號線在下，兩線共用站廳。兩條地鐵線間換乘非常便捷，記者測算發現，14號線換乘16號線僅需三四十秒，16號線換乘14號線用時不到兩分半。



未來將實現5線換乘



16號線麗澤商務區站位於麗澤路和戲曲學院路交叉口，車站緊鄰麗澤SOHO、金唐國際金融大廈、國家金融信息大廈等多座商務中心與大廈。按照規劃，未來麗澤商務區站支持5線換乘，除了目前開通的14號線、16號線，還將引入11號線、麗金線和大興機場線。



記者注意到，這座車站與周邊寫字樓一體化建設，地鐵與周邊建築無縫銜接。例如，在麗澤SOHO地下二層，可沿著“地鐵接駁口”標識，直接走到麗澤商務區站站廳。