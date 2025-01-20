加力擴圍　以舊換新政策利好不斷顯現

中評社北京1月20日電／據人民網報導，“我的舊車油耗太高，現在換上了新能源車，不僅能耗低，而且開車的時候也覺得更安靜舒適。”浙江省杭州市的李女士在一家新能源汽車專賣店內購買了最新款的純電動汽車，以舊換新補貼累計節省了約6000元。



近期，工廠智能設備和節能裝備加速更新；汽車4S店、家電賣場、重點商圈人潮湧動……隨著加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施陸續出台，一系列“換新”活動持續火熱，內需潛力不斷釋放。



近日，中央財政已預下達2025年消費品以舊換新資金810億元，支持各地做好政策持續實施的銜接工作。



國家發展改革委、財政部發布的《關於2025年加力擴圍實施大規模設備更新和消費品以舊換新政策的通知》（下稱《通知》）提到，增加超長期特別國債支持重點領域設備更新的資金規模，在繼續支持工業、用能設備、能源電力、交通運輸、物流、環境基礎設施、教育、文旅、醫療、老舊電梯等設備更新基礎上，將支持範圍進一步擴展至電子信息、安全生產、設施農業等領域，重點支持高端化、智能化、綠色化設備應用。



商務部發布數據顯示，截至2024年12月19日24時，全國汽車報廢更新近270萬輛，汽車置換更新超310萬輛，超3330萬名消費者購買相關家電，以舊換新產品超5210萬台，家裝廚衛“煥新”補貼產品超5300萬件，電動自行車以舊換新超100萬輛。消費品以舊換新政策整體帶動相關產品銷售額超1萬億元。



消費潛力不斷釋放的背後，不僅是政策利好“暖風”頻吹，在多方協力下，以舊換新的流程也不斷優化，服務質量不斷提升，消費者體驗持續改善。



與此同時，以舊換新的金融服務也不斷創新。“既能享受以舊換新補貼，又能參與分期購家電活動，真不錯。”在湖北某銀行舉行的電器促銷活動上，消費者小劉下單購買了一輛新款智能電冰箱。



該銀行相關負責人介紹，銀行聚焦大宗消費領域，推出“0首付、0利息、0手續費”智家分期產品，並且可分6期、12期購買家電，進一步降低購買門檻，促進家電以舊換新。