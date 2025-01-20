準住戶睇簡約公屋　愈睇愈心動

中評社北京1月20日電／據香港文匯報報導，現屆香港特區政府透過創新思維推出簡約公屋以填補短期公營房屋供應不足的缺口，其中元朗攸壆路項目約2，150個單位將於第一季入夥。特區政府房屋局局長何永賢昨日在社交媒體發帖及發視頻，指她本月初陪同一班準住戶到現場睇樓，聽取營運機構簡介項目配套及支援服務，不少參加者看到樣板單位後都覺得心動，對未來生活十分期待。何永賢重申，簡約公屋除了居住環境比劏房好，租金亦十分相宜，其中一二人單位月租僅需880元，相信將幫助輪候公屋的基層市民改善生活環境、省下不少開支。



攸壆路項目的營運機構“領先管理有限公司──東華三院聯營”早前組織了睇樓團，向準住戶簡介項目的交通配套、零售設施、洗衣房，以及就業、就學等多項支援服務，不少市民帶同手抱嬰兒前往。何永賢讚揚每個單位均設有獨立洗手間及廚房，走廊亦十分潔淨，相信管理公司一定會一直保持該種狀態，“大家不用擔心牆壁發黴與滲水，以及落雨時窗有問題，希望大家都能住好一點。”



聘居民管理 無憂工作問題



她續說，如果一二人單位的住戶覺得洗衣服很麻煩又不想買洗衣機，可光顧項目內的自助洗衣店。營運機構亦表示，會聘請居民負責管理工作，居民不用擔心尋找工作的問題。



她指出，一二人單位約14平方米，月租只需880元；三四人單位約26平方米，月租亦僅1，630元，喜見不少參加者參觀完樣板單位均期望日後的生活環境可以有“質的飛躍”，省下來的租金亦可以用在健康、教育等不同方面，讓自己和家人過上更好的生活，“這實在是市面難求的價格，都覺得很心動，差不多搬入來就住得，對未來的生活很期待。”



記者從視頻片段所見，不少準住戶都即場與房屋局職員跟進申請細節。