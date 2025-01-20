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珠海駕車衝撞市民案凶手樊維秋被執行死刑
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2025-01-20 15:45:06
中評社北京1月20日電／據央視網報導，2025年1月20日，廣東省珠海市中級人民法院遵照最高人民法院下達的執行死刑命令，對樊維秋執行死刑。珠海市人民檢察院依法派員臨場監督。
2024年12月27日，珠海市中級人民法院以以危險方法危害公共安全罪判處樊維秋死刑，剝奪政治權利終身。宣判後樊維秋服判，廣東省高級人民法院復核後報請最高人民法院核准，最高人民法院經復核依法核准樊維秋死刑。
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