珠海駕車衝撞市民案凶手樊維秋被執行死刑

中評社北京1月20日電／據央視網報導，2025年1月20日，廣東省珠海市中級人民法院遵照最高人民法院下達的執行死刑命令，對樊維秋執行死刑。珠海市人民檢察院依法派員臨場監督。



2024年12月27日，珠海市中級人民法院以以危險方法危害公共安全罪判處樊維秋死刑，剝奪政治權利終身。宣判後樊維秋服判，廣東省高級人民法院復核後報請最高人民法院核准，最高人民法院經復核依法核准樊維秋死刑。