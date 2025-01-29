中評觀察：發展氫能源　實現低碳未來

短片發佈會現場（中評社 段曉魯攝） 中評社1月29日電（記者 段曉魯）香港再出發大聯盟日前於灣仔海濱舉辦《識“碳”再出發》系列短片發佈會。香港再出發大聯盟總召集人梁振英表示，中國正向著史上最短時間實現人類最大降幅減碳的目標奮勇邁進，這是一場我們每一個人都身處其中，共同見證，共同參與，有關應對全球氣候變化挑戰，構建人類命運共同體的綠色征程與時代變革。筆者認為，氣候變化引致的極端天氣，威脅著人類的生活和社會的可持續發展，而發展氫能源是其中一個有望幫助實現碳中和目標的技術選項，使用氫能源可顯著減少碳排放量，有助於香港實現減碳目標，應對氣候變化挑戰。



梁振英指出，實現“碳達峰”、“碳中和”的雙碳戰略，絕非一句簡單的口號，它承載著我國應對全球氣候變化挑戰，保護人類生存環境的責任擔當，非常值得我們把國家雙碳成果記錄下來，向香港及海外宣傳。他呼籲社會各界攜手共進，從自身做起，從身邊的小事做起，踐行綠色生活方式，為雙碳目標貢獻自己的一份力量。



筆者認為，氫能源能夠廣泛應用在發電、交通運輸、工業等多項領域，與傳統能源相比，綠色氫能源能具有零排放、高能量密度等優勢，為減碳目標提供解決方案。此外，氫能源具有高效能源轉換特性，可以提高能源的利用效率，氫能源亦可以與其他能源結合，構建一個多元化的能源供應體系，降低對傳統能源的依賴。長遠來講，綠色氫能源可促進相關技術的研發及創新，為香港的綠色發展提供有力支持。

