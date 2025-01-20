富權：從民眾黨改選中央委員看黨主席補選

中評社香港1月20日電／澳門新華澳報20日發表富權文章：從民眾黨改選中央委員看黨主席補選。以下為文章內容。



台灣民眾黨昨日舉行第三屆第一次黨員代表大會，同時進行中央委員、中央評議委員選舉。代理黨主席黃國昌首度主持會議全代會，全黨將秉持前主席柯文哲的理念精神落實政策。他也感謝大家願意承擔，不管是黨代表還是中央委員，都不是爭權奪利，因為都無利可圖，衹有承擔；他也承諾，二零二六年地方選舉一定會交出漂亮成績單。

與中國國民黨和民進黨的全代會程序模式是先開會後選舉不同，可能是因為黨代表較少，衹有一百一十一席“票選黨代表”和二十多位“當然黨代表”（現任“立委”、“直轄市”議員、縣市長、縣市議員、中央委員、中央評議委員、中央黨部秘書長等），因而是先行改選中央委員和中央評議委員，然後開會，議程包括中央黨部報告、“立法院”黨團報告、討論事項、臨時動議等。



按照《台灣民眾黨章程》規定，中央委員會包括“當然中央委員”、“指定中央委員”及“票選中央委員”，任期二年，連選得連任。現任“當然中央委員”為黨主席，“立法院”黨團總召、副總召、幹事長，縣市長，“直轄市”黨團總召；“指定中央委員”席次為三席，由黨主席指定該黨及社會賢達人士擔任；“票選中央委員”席次最少為九席，候補至多五席，由全體黨員代表票選產生，“票選中央委員”席次不得低於選舉當時“當然中央委員”及“指定中央委員”之總數。如任期中遇下列兩種狀況時，由候補人選依次遞補，其任期至原中央委員之任期屆滿日：、“票選中央委員”請辭或因故無法執行職權時；二、任期中“當然中央委員”人數增加。



今屆有十九人報名參選“票選中央委員”，而選舉辦法是，每位黨代表可投不重復人選三票。因而估計，當選中央委員的“門檻”為二十八至三十票。在投票選舉前的評估，根據各個派別所掌握的黨代表人數，預估“黨中央派”最多，第二則是可穩穩拿三席的雙北“年輕世代”，“蔡派”則可拿一至二席，其中以蔡壁如最穩。

而昨日選舉的點票結果是，當選者依序為林昭印三十七票、許正憲三十六票，江和樹三十五票、陳世軒三十五票、蔡壁如三十一票、李彥慶三十票、黃瀞瑩二十九票、葉國文二十九票、孫正華二十八票。



未當選者包含張凱鈞二十六票、許瑞宏二十四票、林碩彥二十二票、馮啟彥十五票、莊貽量十三票、沈偉平五票、林靖冠零票。現任六席“票選中央委員中”，張凱鈞、馮啟彥、江和樹、許瑞宏、孫正華五人尋求連任，其中張凱鈞、馮啟彥、許瑞宏三人落馬。

